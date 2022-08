Geburt von zwei Goldkopflöwenaffen im Tiergarten Planckendael

Im Tiergarten von Planckendael bei Mechelen sind zwei Goldkopflöwenaffen geboren worden. Das hat der Tierpark am Mittwoch mitgeteilt. Das Zwillingspärchen ist bei guter Gesundheit. Sobald ihr Geschlecht festgestellt werden kann, erhalten sie einen Vornamen, der mit dem Buchstaben "X" beginnen muss. So will es die Regel für alle Tiere, die in diesem Jahr in Planckendael geboren werden.