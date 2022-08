Im Überblick: Sommer in Antwerpen geprägt von Drogengewalt

18. August: Schießerei in der Nähe des Antwerpener Hauptbahnhofs

16. August: Mann bei Schießerei am Lageweg in Hoboken schwer verletzt

15. August: Verdächtiger Todesfall auf dem De Coninckplein

11. August: Explosion in der Ledeganckstraat in Borgerhout

9. August: Explosion in der Generaal de Wetstraat in Borgerhout

8. August: Explosion in der Generaal de Wetstraat in Borgerhout

4. August: Explosion in der Volkstraat im Zentrum von Antwerpen

4. August: Explosion in Friseursalon in der Turnhoutsebaan in Deurne

3. August: Brandstiftung eines Autos in der Deken de Winterstraat in Berchem

18. Juli: Sprengsatz gegen Fassade von zuvor angegriffenem Imbiss in der Stenenbrug in Borgerhout

17. Juli: Explosion in der Deken de Winterstraat in Berchem

15. Juli: Liquidierung eines niederländischen Drogenkriminellen in Deurne, Nähe des Sportpaleis

14. Juli: Beschuss eines Hauses Geestenspoor in Ekeren

12. Juli: Brandanschlag auf einen Imbiss in der Stenenbrug in Borgerhout

8. Juli: Beschuss der Fassade eines Imbisses an der Stenenbrug in Borgerhout

7. Juli: Explosion in einer Autowaschanlage in der Sint-Rochusstraat in Deurne

5. Juli: Beschuss eines Hauses in der Zegepraalstraat in Borgerhout

5. Juli: Beschuss eines Hauses in der Frans Beirenslaan in Borsbeek

3. Juli: Beschuss eines Hauses in der De Winterstraat in Borgerhout

1. Juli: Beschuss eines Hauses in der Zegepraalstraat in Borgerhout