Wieder Schüsse in Antwerpen: Polizei nimmt zwei Verdächtige noch am frühen Donnerstagmorgen fest

Die Schüsse fielen gegen 3:30 Uhr auf dem Astridplein in der Nähe des Hauptbahnhofs von Antwerpen. "Die Polizei war sofort am Tatort, wo sie mehrere Patronenhülsen sicherstellen konnte”, so Kristof Aerts von der Antwerpener Staatsanwaltschaft: "Anhand der Kamerabilder wurde sofort eine Untersuchung eingeleitet. Das führte zur Verhaftung eines 38-Jährigen, der eine Waffe bei sich hatte. Er wurde in einer Kneipe in unmittelbarer Nähe des Tatorts verhaftet."