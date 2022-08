Dürre: Freizeitschifffahrt ab Montag auf bestimmten Wasserwegen in Flandern verboten

Die Entscheidung, die am kommenden Montag in Kraft tritt, wurde am Donnerstag nach der Sitzung des Dürreausschusses getroffen. Freizeitschiffe dürfen die Schleusen noch bis Sonntag gemäß den bereits bestehenden Beschränkungen passieren, um bei Bedarf ihren Heimathafen anzulaufen, teilte die Agentur mit.

"Nach der Sitzung des Dürreausschusses haben wir beschlossen, dass Freizeitboote die Schleusen nur noch zusammen mit der Berufsschifffahrt passieren dürfen. Je nachdem, wo sich der kommerzielle Verkehr befindet, wird dies Auswirkungen haben. "Kleinere Kanäle, in denen es keinen kommerziellen Verkehr gibt, werden nicht gesperrt", erläuterte Liliane Stinissen, Sprecherin von De Vlaamse Waterweg.