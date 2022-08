Einladungen für neuen Corona-Booster ab heute in Flandern

Wie früher wird eine Einladung per Brief verschickt. Diejenigen, die bei der föderalen My eBox und/oder in Flandern bei Mijn Burgerprofiel registriert sind, erhalten ebenfalls eine elektronische Einladung. In der Einladung sind das Impfzentrum und der Impfstoff angegeben.

In den meisten Einladungen sind auch ein Datum und eine Uhrzeit angegeben. Diese Angaben können jedoch auf Wunsch geändert werden.

Wer sich auf der QVAX-Plattform anmeldet, kann sich schneller impfen lassen, sofern es einen Überschuss an Impfstoffen gibt.