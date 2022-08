Gruselig, aber wahr: Gebeine der Gefallenen in Waterloo von der Zuckerindustrie verarbeitet

Weil die Landwirtschaft, vor allem in der damaligen Zeit, nicht viel einbrachte, rundeten die Bauern ihren Verdienst mit dem Verkauf von Knochen auf. Mit einigen Karren Knochen ließ sich ein Vielfaches dessen verdienen, was sie sonst in ihrem ganzen Leben zusammenkratzen konnten. Vor allem, nachdem in den frühen 1830er Jahren ein Gesetz erlassen wurde, das den Handel mit (Tier-)Knochen finanziell sehr interessant machte.

Ab 1834 finden sich in allen möglichen Archiven Hinweise auf "Zwischenfälle" am Ort der berühmten Schlacht. "So berichtet ein deutscher Geologe, dass Bauern auf dem ehemaligen Schlachtfeld in Waterloo Knochen ausgegraben haben", weiß der Historiker Bernard Wilkin, der an der Untersuchung beteiligt war: "Vermutlich sind es Pferdeknochen, aber jemand scherzt gleichzeitig, dass man die Knochen der kaiserlichen Garde leicht mit Pferdeknochen verwechseln könnte."