Nach Olypmia-Gold und WM-Titel: Nafi Thiam wird auch wieder Europameisterin im Siebenkampf

Obwohl Thiam in München keine Bestleistungen bieten konnte, ist die frisch gekürte Europameisterin sehr zufrieden: "Es war nicht einfach, einen Monat nach den Weltmeisterschaften hier alles zu geben. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass sich mein Körper noch nicht genug erholt hatte."

Am Mittwoch, dem ersten Wettkampftag, hatte alles gut geklappt. "Aber wenn der Körper nicht vollständig erholt ist, geht es nur bergab. Nach dem Speerwurf habe ich mich nicht gut gefühlt. Als ich ins Hotel kam, habe ich wie ein Stein geschlafen."

Die meisten Athletinnen waren in München nicht in Topform, da sie ebenfalls bei den Weltmeisterschaften in den USA angetreten waren. Dennoch sagte Thiam anschließend, sie sei stolz, dass ihr Körper durchgehalten und sie die letzten drei Meisterschaften gewonnen habe.

Nach zwei Olympiasiegen und zwei Weltmeistertiteln hat Thiam nun auch zwei Europameistertitel auf ihrem Konto. "Ich bin mir dessen bewusst, weil es so hart war und ich jedes Mal darum kämpfen musste. Ich möchte es jetzt genießen. Was werde ich jetzt tun? Hauptsächlich schlafen”, antwortete sie in einem Interview für Sporza.