Steuern oder Unterhalt nicht bezahlt? Zoll kann säumige Zahler jetzt aufgreifen

Das Scannsystem der Zollbehörden wird bereits für nicht gezahlte Bußgelder genutzt, d. h. für Geldstrafen, die von einem Gericht verhängt wurden. Jetzt soll das System auch bei ausstehenden Steuerschulden und Unterhaltsforderungen eingesetzt werden.

Es sind die hartnäckigen Schuldenmacher, die ins Visier genommen werden, erklärt das Finanzministerium: "Es ist nicht so, dass man, wenn man aus dem Urlaub kommt und vergessen hat, eine Steuer zu zahlen, sofort in der Datenbank steht und angehalten wird”, so Sprecher Francis Adyns.