Aquafin findet keine Abnehmer für 250 Mio. Liter Wasser pro Tag

Während die flämische Dürrekommission zu einem sparsamen Umgang mit Wasser aufruft, hat das Wasserklärungsunternehmen Aquafin riesige Überschüsse an geklärtem Abwasser, die kaum jemand will. Jeden Tag stehen Unternehmen rund 250 Millionen Liter Abwasser zur Verfügung, dass Aquafin in der Nähe seiner Kläranlagen kostenlos anbietet. Weil es kaum Abnehmer gibt, wird das Wasser abgeleitet und landet schließlich im Meer. Das berichten die Zeitungen des Verlags Mediahuis am Samstag.