Cyberangriff gegen Maldegem: Daten von Tausenden von ÖSHZ-Empfängern veröffentlicht

Cyberkriminellen ist es im Juli gelungen, in das Computersystem des Öffentlichen Sozialhilfezentrums von Maldegem (Provinz Ostflandern) einzudringen und die Personalien von Tausenden von Bürgern zu klauen. Das hat die Gemeinde am Freitag auf ihrer Website mitgeteilt. Die Hacker forderten die Behörden auf ein Lösegeld in Bitcoins zu zahlen. Das wurde aber von der Gemeinde verweigert, die ihre Einwohner auch zu Vorsicht ermahnt, wenn sie dubiose E-Mails oder Telefonanrufe erhalten.