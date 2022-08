Drogenkrieg in Antwerpen: Täter feuern Kugeln ab und sprühen “Dief” auf Garagentor

Gegen 2:40 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag sind erneut Schüsse im Norden von Antwerpen gefallen, diesmal in der Lange Beeldekensstraat. "Es wurden mindestens sechs Einschusslöcher festgestellt, so Kristof Aerts von der Antwerpener Staatsanwaltschaft: "Es gab Einschläge im Garagentor, in der Haustür und in einem Fenster. Niemand wurde verletzt. Zum Zeitpunkt der Ereignisse war niemand zu Hause.”

Der oder die Täter haben auch eine Nachricht auf das Garagentor gesprüht: “dede dief", womit möglicherweise "toter Dieb" gemeint ist.

Nach Informationen der Tageszeitung Gazet van Antwerpen bezieht sich diese Nachricht auf Reda, einen Kriminellen, der derzeit in Brügge im Gefängnis sitzt. Er soll in das Verschwinden einer großen Ladung Kokain verwickelt sein. Die Schießerei in der Lange Beeldekensstraat steht auch im Zusammenhang mit der Schießerei in Hoboken Anfang dieser Woche. Von dem oder den Tätern gibt es vorerst keine Spur.

Die Lange Beeldekensstraat war für die Spurensuche der Staatsanwaltschaft eine Zeit lang gesperrt. Auch ein Untersuchungsrichter wurde hinzugezogen.