Mehr als eine weitere Milliarde Euro für energiesparende Renovierungen in Flandern

Die flämische Regierung wird in dieser Legislaturperiode noch mehr als eine Milliarde Euro für Darlehen und Prämien ausgeben, um energiesparende Renovierungsarbeiten zu finanzieren. Das hat Energieministerin Zuhal Demir (flämische Nationalisten, N-VA) in einem Interview mit der Finanzzeitung De Tijd am Samstag angekündigt. In Flandern können Privatpersonen bis zu 25.000 Euro an Prämien und 60.000 Euro an zinslosen Darlehen zu diesem Zweck erhalten.