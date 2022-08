Philippino erzählt, wie er nach Belgien gelockt wurde, um illegal auf Borealis-Baustelle zu arbeiten

Konkret erhielten der Mann und seine Kollegen einen Vertrag für knapp 7,5 Euro pro Stunde: "Auf meine Frage, warum das so wenig sei, antwortete man mir, dass man damit so viele Steuern wie möglich vermeiden wolle.” Zusätzlich zu diesem Vertrag gab es eine mündliche Vereinbarung, dass die Männer 8,5 Euro erhalten sollten, womit sie aber immer noch unter dem gesetzlichen Mindestlohn lagen, den Handwerker in diesem Sektor verdienen müssen. In der Praxis bekamen sie jedoch nicht einmal diese 7,5 Euro pro Stunde.

Wie sich nach einer Razzia der Polizei und der Sozialinspektion auf der großen Borealis-Werft im Juli herausstellte, war alles ein Schwindel: "Erst da habe ich erfahren, dass wir keine gültigen Dokumente hatten, weder Arbeitserlaubnis noch Aufenthaltsgenehmigung. In diesem Moment wurde mir klar, dass wir Opfer von Menschenhandel waren.”