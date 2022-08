Rund 900 Belgier gegen Affenpocken geimpft, neue Injektionstechnik zugelassen

Rund 900 Personen sind mittlerweile in Belgien gegen Affenpocken geimpft worden. Das hat das belgische Gesundheitsamt Sciensano am Freitag mitgeteilt. Damit wurden etwa 30 Prozent der 3.000 Impfstoffdosen, über die Belgien verfügt, verabreicht. Am Freitag hat die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) außerdem eine neue Injektionstechnik genehmigt, mit der mehr Menschen mit dem Impfstoff geimpft werden können.