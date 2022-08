Stadtrat Tom Meeuws über "War on drugs” in Antwerpen: Funktioniert nicht

Meeuws hofft, dass Politiker parteiübergreifend zusammenarbeiten werden, um den Rechtsrahmen für administrative Vollstreckungen zu erweitern. Dies würde es lokalen Behörden in den belgischen Großstädten wie Brüssel, Antwerpen, Gent, Lüttich und Charleroi ermöglichen, Versuche der Unterwelt zu unterbinden, Drogengelder durch Investitionen in legale Geschäfte zu waschen. Die flämischen Grünen und die frankophonen Parteien in der belgischen Regierung hätten das jedoch immer verhindert, so Meeuws.

"Die Bürger klagen bei der Stadtverwaltung beispielsweise über bestimmte Geschäfte, wie z. B. Autowaschanlagen und Restaurants, die nie Kunden haben und offensichtlich als Tarnung dienen. Gegenwärtig gibt es jedoch keinen rechtlichen Rahmen, um dieses Problem anzugehen".