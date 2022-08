Ab 2023 neue Fahrradkennzeichnung mit Aufkleber und QR-Code in Belgien

Das neue System inspiriert sich an mybike.brussels, das seit 2019 in der Region Brüssel-Hauptstadt verwendet wird. Rund 36.000 der schätzungsweise 450.000 Fahrräder in Brüssel wurden seit der Einführung des Systems vor drei Jahren registriert.



Bei dem neuen System handelt es sich um ein Tracking-System, bei dem die Fahrräder mit einem sehr schwer zu entfernenden Aufkleber mit eindeutigem QR-Code versehen werden.