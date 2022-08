Belgische Innenministerin Annelies Verlinden: Gewalt in Antwerpen verrät Panik der Drogenbanden

Annelies Verlinden betonte im Interview auf VTM auch, dass das Problem nur durch die Zusammenarbeit der verschiedenen Instanzen gelöst werden könne und es keinen Sinn mache, sich ständig gegenseitig die Schuld zuzuschieben.

Laut der Innenministerin sind die Drogenbanden in Panik geraten, nachdem der von ihnen verschlüsselte Messengerdienst Sky ECC von den Behörden geknackt wurde. "Wir haben es wirklich geschafft, zur Spitze dieser kriminellen Organisationen vorzudringen. In den letzten Monaten wurden mehr als tausend Personen festgenommen", betonte Verlinden: "Wir vermuten, dass Kokainladungen verschwinden, dass die Strukturen unter Druck und die Mitglieder in Panik geraten, was zu einem Anstieg der Zahl der Vorfälle geführt hat."