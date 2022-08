E40 bei Aalst am Sonntagabend ab 22 Uhr komplett gesperrt

Für die Erneuerung von zwei Brücken auf der E40 in Erpe-Mere müssen Straßenbauunternehmen in der Nacht von Sonntag auf Montag schweres Material über die Autobahn anliefern. Deswegen wird das Autobahnsteilstück zwischen Aalst und Erpe-Mere in beiden Richtungen ab 22 Uhr und bis 5 Uhr morgens vollständig gesperrt. Der Verkehr zwischen den Ausfahrten von Erpe-Mere und Aalst wird über den Oudenaardsesteenweg (N46), den Gentsesteenweg (N9) und die Siesegemlaan (R41) umgeleitet.

Die Autobahn wird wegen der Erneuerung der alten Brücke über der Eisenbahnlinie zwischen Gent und Brüssel in Erpe-Mere gesperrt. Die Brücke aus den 1950er Jahren, dem Jahrzehnt, als die Autobahn gebaut und eröffnet wurde, muss dringend ersetzt werden.

Wie in den vergangenen Wochen werden ab Montag nur zwei schmale Fahrspuren in Richtung Küste geöffnet bleiben. Wer an die Küste fährt und/oder als Pendler am späten Nachmittag im Berufsverkehr unterwegs ist, muss mit Staus rechnen. Die Arbeiten auf dieser Autobahnstrecke werden bis 2024 andauern.