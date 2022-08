Flämische Bäcker wegen hoher Gaspreise in Not

Bäckermeister Manuel Foubert weiß nicht, wie lange er seinen Betrieb noch weiterführen kann. Denn seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und Engpässen bei der Gasversorgung sind die Gaspreise enorm gestiegen. Statt einer Vorschusszahlung von 400 Euro pro Monat zahlt der Bäcker jetzt 2000 Euro für die Gaszufuhr, um seine zwei Öfen zu betreiben.

Immer mehr Bäckerbetriebe geraten wegen der Gaspreise in Schwierigkeiten, da etwa 80 Prozent der Bäcker in Flandern ihr Brot und Gebäck in Gasöfen backen. Ihr Verband bittet den Staat jetzt dringend um Unterstützung, da viele Backstuben ansonsten eingehen würden.

Den Brotpreis anheben, der in diesem Jahr bereits von 2,30 Euro auf 2,70 Euro gestiegen ist, scheint Bäckermeister Foubert keine Lösung. Er befürchtet, Kunden zu verlieren, wenn der Preis pro Brot auf über 3 Euro ansteigen würde.