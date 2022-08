Leichtathletik-EM: Tornados holen Silber über 4x400 Meter

Der 34-jährige Borlée war nicht in seiner üblichen Rolle als Schlussläufer unterwegs und musste Frankreich vorbeiziehen lassen: "Der Franzose wurde in der Kurve langsamer, aber ich konnte mich nicht neu positionieren und angreifen. Das ist frustrierend, denn ich hätte das Team in eine bessere Position bringen können”, ärgerte sich der Veteran unter den belgischen Läufern, der wegen einer Verletzung nicht, wie gewohnt, als Vierter ins Rennen ging.

Sein jüngerer Brüder Dylan Borlée (Foto unten) startete als Schlussläufer an dritter Stelle. Mit einem starken Spurt auf der Zielgeraden holte er noch Silber für Belgien. Großbritannien war einfach zu stark. "Ich habe bis zum Schluss daran geglaubt. Die Briten sind gut gelaufen und wir können stolz sein", sagte der jüngste Borlée.