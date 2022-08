42-jähriger Mann stirbt nach Schießerei in Eksaarde, Täter stellt sich

In Eksaarde, einem Stadtteil von Lokeren, ist ein Mann am Montagmorgen seinen Schutzverletzungen erlegen, nachdem ein anderer Mann auf ihn geschossen hatte. Das Opfer, das in Lebensgefahr noch ins Universitätskrankenhaus nach Gent gebracht wurde, ist kurz danach gestorben.

Nach Angaben der Anwohner hatte der Täter eine Zeit lang ein Verhältnis mit der Frau des Opfers. Diese war schließlich zu ihrem Mann zurückgekehrt.

Die beiden Männer hatten vereinbart, sich in einem nahe gelegenen Park zu treffen. Dabei fielen drei Schüsse. Der Täter verschanzte sich daraufhin in der Wohnung des Opfers. Dort waren keine weiteren Personen anwesend.

Der Täter wird vermutlich wegen Mordes angeklagt, da er die Tat geplant haben soll. Am Montagmorgen hatte er eine Nachricht auf Facebook mit dem Text "Sorry for everything" gepostet.