Belgien holt nur 2 Medaillen bei der Leichtathletik-EM, flämischer Verband enttäuscht

Im Vergleich zur Medaillenernte bei den Olympischen Spielen in Tokio und der Weltmeisterschaft im US-amerikanischen Eugene waren die Leichtathletik-Europameisterschaften in München eher enttäuschend. So sieht es zumindest Rutger Smith, Spitzensportkoordinator des Flämischen Leichtathletikverbandes (VAL) (Foto oben).