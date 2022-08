Belgischer Strompreis klettert auf neuen Höchststand

Einem Händler zufolge wurde am Sonntag auf dem Großhandelsmarkt ein Durchschnittspreis von 561,94 Euro pro Megawattstunde für die Lieferung am Montag erzielt. Das ist ein neuer Rekord, der vorherige datiert vom 17. August (541 Euro pro MWh). Grund für den Preisanstieg sind die Rekordpreise für Gas, die Stilllegung der Produktion in mehreren französischen Kernkraftwerken und die niedrigen Wasserstände, die zu einer geringeren Produktion in Wasserkraftwerken führen.

Darüber hinaus herrscht auch Windstille auf dem europäischen Festland, so dass die Windturbinen so gut wie stillstehen und das Wetteramt hat in dieser Woche Temperaturen über 30 °C angekündigt, weshalb die Klimaanlagen möglicherweise höher geschaltet und mehr Strom verbrauchen werden.

Aufgrund der noch höheren Preise in Frankreich und Deutschland exportiert Belgien massiv Strom, was auch hierzulande für teurere Preise sorgt.

Verbraucher, die im August einen neuen Energievertrag abschließen, müssen mit Rekordpreisen für Strom und Gas rechnen. Die flämische Regulierungsbehörde Vreg schätzt, dass die durchschnittliche Jahresrechnung für Strom auf 2.154,58 EUR und für Gas auf 3.791,10 EUR pro Haushalt steigen wird.