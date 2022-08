Drogenkrieg in Antwerpen: Haus in Merksem erneut beschossen

Gemeldet wurde die Schießerei erst am Sonntagnachmittag, so der Sprecher der Antwerpener Staatsanwaltschaft, Kristof Aerts: "Die Schüsse sollen Samstagabend oder -nacht abgefeuert worden sein.” Das Haus in einem ruhigen Wohnviertel der Hafenmetropole war bereits im Juni ins Visier genommen worden. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.