Hoher Beamter der belgischen Kripo über Drogengewalt: Korruption dringt in alle Bereiche der Gesellschaft vor

Seit Juli vergeht fast kein Tag, an dem sich keine gewalttätigen Vorfälle im Zusammenhang mit dem internationalen Drogenhandel in Antwerpen ereignen. Die Gewalt beschränkt sich nicht nur mehr auf bestimmte Viertel, in denen Familien leben, die in den Drogenhandel verwickelt sind, sondern scheint sich auf die ganze Stadt auszubreiten und immer dreistere Formen anzunehmen. Für den Leiter der belgischen Kriminalpolizei in Antwerpen, Yve Driesen, wird das Problem die Bürger und Behörden noch lange beschäftigen, denn Kokainladungen werden auch weiter aus Südamerika nach Antwerpen verschifft, seit Langem Drehscheibe des Kokainhandels in Europa.



"Für mich geht es darum, das Problem und die Risiken überschaubar zu halten", sagte der Experte im TV-Magazin am Montagabend in Terzake: “Zurzeit aber befinden wir uns in einer Spirale, in der die Drogengewalt zunimmt.”