Belgiens Polizeigewerkschaften kündigen ab Freitag Streiks an den Flughäfen an

Die Polizeigewerkschaften haben Innenministerin Verlinden darum gebeten, die jüngsten Einsparungen zurückzuziehen, doch diese verwies darauf, dass der Ministerrat der Bundesregierung bereits entschieden habe, die Sparmaßnahmen umzusetzen. Laut Gewerkschafen würde vor allem an der Nachtschicht am Brussels Airport in Zaventem gespart.

Das würde dazu führen, dass die Polizisten an den Grenzposten im Flughafen Schichten von 10 Stunden schieben müssten, von denen 8 Stunden ohne Pause in den Kontrollboxen für die Passkontrolle verbracht werden sollen. Dabei sei der Arbeitsdruck so hoch, dass es zu gesundheitlichen Problemen bei den Beamten komme.

Doch auch an den kleineren Flughäfen würden längere Schichten mit weniger Personal zu Überarbeitung führen und damit zu Sicherheitslücken, so die Polizeigewerkschaften. Wie eventuelle Aktionen gegen die Sparmaßnahmen bei der Flughafenpolizei aussehen können, ist neben Streiks noch nicht klar, doch es könnte auch zu juristischen Verfahren kommen, z.B. vor dem Staatsrat.

Am kommenden Wochenende aber kann es zu Streiks kommen. Die Gewerkschaften haben eine offizielle Streikankündigung von Freitag, 26. August, bis Sonntag, 4. September eingereicht. Das trifft den Urlaubsrückreiseverkehr am Ende der Schulferien in Belgien ebenso, wie den Reiseverkehr in Zusammenhang mit dem Formel 1-Grand Prix in Spa-Francorchamps am nächsten Wochenende.