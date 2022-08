Drogenkrieg in Antwerpen: Bürgermeister De Wever will, dass der Sicherheitsrat zusammenkommt

Vor dem Hintergrund von dutzenden Fällen von Gewalt in Zusammenhang mit dem Drogenhandel (seit Juni rund 30 neue Dossiers) sagte Antwerpens Bürgermeister Bart De Wever am Montagabend in der VRT-Magazinsendung „Terzake“ („Zur Sache“), dass die Drogenkriminalität in seiner Stadt Auswirkungen auf das ganze Land habe und dass es deshalb einen integrierten Plan von Seiten der belgischen Bundesebene brauche: „Nur wenn es spektakuläre Gewalt gibt, sagt jeder Minister, dass er etwas zusätzlich unternehme, doch es gibt keinen Plan, keine Vision.“

Aus diesem Grunde fordert De Wever für seine Stadt einen ähnlichen Plan, wie in Brüssel nach den islamistischen Terroranschlägen 2016: „Der Drogenhandel ist eine international verzweigte Organisation. Die Auftraggeber sitzen schon lange nicht mehr in Belgien, sondern in anderen Ländern und manchmal auch im Gefängnis. Von dort aus bestellen sie diese Anschläge und die werden von jungen Leuten für ein paar hundert Euro ausgeführt. Wir nehmen die oft fest - diesen Sommer haben wir alleine schon 18 geschnappt. Doch das führt zu nichts. Das sind Leute, die für die Organisation nichts bedeuten.“

Konkrete Herangehensweise durch die Bundesebene gefordert

Der flämische Nationaldemokrat De Wever ist der Ansicht, dass eine konkrete Herangehensweise von Seiten der föderalen Ebene in Belgien vonnöten ist: „Der Nationale Sicherheitsrat muss, wie auch bei der Terrorkrise 2016, zusammenkommen. Der Premier muss seine Minister für Inneres, für Justiz und für Finanzen mit dem Zoll zusammenrufen und sagen: ‚Wir haben einen integralen Plan nötig, um die organisierte Kriminalität zurückzudrängen‘.“

Doch der Antwerpener Bürgermeister und Parteivorsitzender der nationaldemokratischen N-VA sieht bei der belgischen Bundesregierung keinen „sense of urgency“ und dies frustriere ihn enorm: „Ich stelle fest, dass die Minister individuell guten Willens sind, doch so kommen wir nicht weiter.“

Die Innenministerin reagiert

In einer ersten Reaktion sagte Bundesinnenministerin Annelies Verlinden (CD&V), dass auch das Einberufen des Nationalen Sicherheitsrates keine Lösung sei. Die flämische Christdemokratin und verwies darauf, dass bereits reagiert werde: „Im März fand ein Treffen mit den Bürgermeistern von Antwerpen und Rotterdam statt. Dabei wurden konkrete Aktionen abgesprochen, wie z.B. ein Update der bisherigen Pläne. Inzwischen verstärken wir auch die Kriminalpolizei auf föderaler Ebene und wir machen so weiter.“

„Wir müssen das, was wir vereinbart haben, jetzt auf dem Terrain umsetzen und keine neuen Gremien gründen“, so Verlinden, die zudem daran erinnert, dass sie weiter an entsprechend einzusetzenden Gesetzen arbeite: „Hierzu findet diese Woche eine Beratungsrunde mit den Bürgermeistern statt.“