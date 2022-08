Flandern: Nächstes Jahr können wieder Quereinsteiger im Pflegebereich arbeiten

Im kommenden Jahr können weitere 85 Quereinsteiger über das Regierungsprojekt „Kies voor de zorg“ („Entscheide dich für die Pflege“) im Pflegebereich tätig werden. Bisher war dies ein Projekt von föderaler Seite her, doch inzwischen nimmt sich die flämische Landesregierung dem Problem des akuten Personalmangels in den Pflege- und Wohneinrichtungen mit der gleichen Herangehensweise an.