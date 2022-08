Hohe Energiepreise: Parteien und die Wirtschaft fordern weiteren Notplan

Und die Preise steigen weiter…

Am Dienstagmorgen kostete eine Kilowattstunde Gas am belgischen Energiemarkt 291 € gegenüber 277 € am Montag und 50 € vor etwa einem Jahr - ein neuer Rekordpreis. Inzwischen kostet auch eine Kilowattstunde Strom 10 Mal mehr als üblich und nicht zuletzt steigen die Preise für Holzpellets als alternative Heizmöglichkeit rasch in die Höhe.

Kostete eine Palette mit rund 1 Tonne Pellets vor dem Sommer noch zwischen 200 und 350 €, wird jetzt bis zu 600 € dafür abgerufen. Hier liegt der Grund auch bei den wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland nach dem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Russland ist mit seinen riesigen Nutzwäldern einer der weltweit wichtigsten Lieferanten für Holz und auch für Pellets.