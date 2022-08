LKW rammt Bürogebäude in Gent: Radfahrerin kommt ums Leben - Fahrer war nicht zu schnell

Inzwischen ist deutlich, dass der Fahrer des Lastwagens werden zu schnell war, noch dass er unter Einfluss von Alkohol oder Drogen am Steuer gestanden hat. Dies bestätigte der hier angestellte Verkehrssachverständige. Möglich wäre also ein technisches Problem an dem Fahrzeug. Der LKW-Fahrer befindet sich noch in einem Krankenhaus in Gent.

Der Lastzug wurde zwecks einer technischen Untersuchung und der weiteren Suche nach der Unfallursache beschlagnahmt. Im Laufe der kommenden Woche soll der Sachverständige seinen Unfallbericht vorlegen.