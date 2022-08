Premier De Croo warnt vor wirtschaftlich schwierigen Zeiten: "Die kommenden 5 bis 10 Winter werden schwer"

Premier De Croo ging auf die Bemerkungen von VOKA-CEO Maertens in seiner Ansprache ein und sagte dazu: „In den kommenden 5 bis 10 Wintern wird es schwierig werden. In einigen Sektoren wird es wirklich schwer, mit den hohen Energiepreisen umzugehen. Wir beobachten das aus nächster Nähe, doch wir müssen transparent sein: Die kommenden Monate, die kommenden Winter werden schwierig werden. Da muss man von ausgehen. Hope for the best, prepare for the worst. Wenn es dann besser ausfällt, ist es doch gut, dass wir vorbereitet waren.“

Der Premierminister schloss aber mit einer positiven Botschaft: „Als Land werden wir damit fertig. Wir müssen und gegenseitig in schweren Zeiten unterstützen. Mit dem nötigen Selbstvertrauen und der notwendigen Tatkraft können wir das.“