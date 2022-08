"Respektlos": 50 Autofahrer, die am Montag den Unfall in Groot-Bijgaarden filmten, werden angezeigt

Am Montag stießen an der E40 bei Groot-Bijgaarden filmten drei Lastwagen und ein PKW zusammen. Dabei kamen zwei Personen ums Leben (siehe nebenstehenden Bericht). An der Unfallstelle entstand ein Stau mit Wartezeiten von zweitweise bis zu zwei Stunden. In der Gegenrichtung in Richtung Küste gab es schnell zähfließenden Verkehr durch Schaulistige und Neugierige.