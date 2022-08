Belgiens Ombudsmann für Energie zum Energieproblem: "Preisregulierung darf kein Tabu sein"

Langfristig muss sich auch Belgien von der Abhängigkeit von teuren, fossilen und umweltverschmutzenden Energiestoffen, wie Gas verabschieden, gerade auch, wenn es sich um Gas, das aus Ländern importiert wird handelt, die von wenig vertrauenswürdigen Regimes regiert werden. Doch dazu muss ein entsprechender Rahmen auf allen Regierungsebenen geschaffen werden. Wie könnte dieser Rahmen aussehen?

Hier hat Belgiens Ombudsmann für Energie, Eric Houtman, klare Vorstellungen: „In erster Linie muss die Produktion von erneuerbarer Energie angehoben werden, z.B. über Windräder in der Nordsee. Dann muss in die Speicherung von Wind- und Sonnenenergie investiert werden. Nur so kann man der steigenden Nachfrage nach klimafreundlichen Anwendungen, wie elektrische Autos und Heizungen entsprechen.“ Hierbei, so Houtman, müssen die Länder und Regionen in Belgien aktiver werden, z.B. mit Prämien für nachhaltiges Bauen, Isolieren und Renovieren.