Ex-Frau von Marc Dutroux - Michelle Martin bald auf freiem Fuß

Michelle Martin wusste seinerzeit von den Entführungen und vom Tod der Opfer von Marc Dutroux. Dieser hatte Mitte der 1990er Jahre sechs Mädchen entführt und missbraucht, von denen vier nicht überlebten.

Für ihre Rolle in diesem Zusammenhang wurde Martin zu einer Strafe von 30 Jahren Haft verurteilt, von der sie 16 Jahre effektiv abgesessen hat. Vor 10 Jahren kam sie unter strengen Auflagen frei.

Seit dem lebte sie irgendwo in der Wallonie in Begleitung der belgischen Justiz. Jetzt hat die heute 62-Jährige ihre Haftbedingungen erfüllt und kann selbst beschließen, wohin sie geht und was sie tut.

Marc Dutroux hingegen hat keine Chance auf Freilassung und wird den Rest seines Lebens in Haft bzw. in Sicherheitsverwahrung verbringen.