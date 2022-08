Hacker versuchte, die Server der Kanzlei von Premier De Croo zu hacken

Es seien keine sensiblen Daten gestohlen worden, unterstrich Miguel de Bruycker von Zentrum für Cybersicherheit in dieser Frage. Offenbar kam es bereits Anfang August zum Versuch, die Server der Kanzlei des Regierungschefs zu hacken, wie De Bruycker dazu sagt: „Ein krimineller Hacker hat versucht, in das Netzwerk der Kanzlei, genauer in den Bereich ‚Shared Services‘, einzudringen. Er wurde relativ schnell dabei erwischt, wodurch er es zwar durch die Vordertüre geschafft hat, doch nicht in die Datenbanken.“

Auf diesen Servern wird sehr sensibles Datenmaterial gespeichert und viele Dienste, wie z.B. die föderale und die lokale Polizei, arbeiten damit, doch es konnten keine Daten gestohlen werden, so De Bruycker weiter: „Es gab ein Risiko bei einigen Passwörtern. Um sicher zu sein, wurden diese angepasst und einige Zugänge wurden blockiert.“

Das allerdings führt offenbar bis heute zu Problemen, z.B. bei der Polizei. Hier können einige Ermittler ihre Computer nicht so nutzen, wie gewohnt. Das sei problematisch, so Cyberfachmann De Bruycker: „Viele von uns können nicht wie gewohnt arbeiten. Sogar das einfache Öffnen von Mails ist nicht immer möglich. Das ist sehr lästig, denn die Kriminalität greift weiter um sich.“

Mittlerweile wird nach der Identität des Hackers im Netz gefahndet. Das ist jetzt ein Fall für Miguel de Bruycker und seine Kollegen des Zentrums für Cybersicherheit, eine spezielle Polizeieinheit für Internetkriminalität in Belgien.