In Flandern hat bereits die Weinernte begonnen: Es könnte ein guter Jahrgang werden

Unsere Videobilder zeigen die Weinlese auf einem Anbaugebiet in Bekkevoort zwischen Löwen und Diest in der Provinz Flämisch-Brabant. In diesem Familienbetrieb packen alle mit an, von den Großeltern bis zu den Enkelkindern. Sie pflücken hier die ersten reifen Trauben des Jahres und dies gut zwei Wochen früher als im vergangenen Jahr. Dafür hat das warme Wetter der letzten Wochen gesorgt. Die Trauben sind kräftig, wie diese Ziegler-Trauben hier in Bekkevoort.

Die Winzer hierzulande erwarten einen guten Wein und einen guten Jahrgang, denn die Trauben sind sehr süß und zuckrig, was später für den Alkoholgehalt sorgt. Ob und wie gut der Jahrgang 2022 wird, wissen wir aber erst im April 2023, wenn dieser Wein verkostet werden kann. Wenn auch die Menge dieses Jahr kleiner ausfallen wird, rechnen hier alle mit Topweinen.

Klimawandel? Des einen Freud‘, des anderen Leid…

Auch in unseren Breitengraden werden die Sommer durch den Klimawandel immer wärmer und deshalb nimmt das Wetter eher südliche Formen an. Für den Durchschnittsbürger mag dies zu heiß sein, doch die Winzer freut das. Die flämischen (und belgischen) Weine werden immer besser und immer mehr Menschen widmen sich dem Weinbau hierzulande, ob professionell oder auch nur nebenberuflich und als Hobby.

In Belgien wurden letztes Jahr rund 2 Millionen Liter Wein produziert. Im belgischen Bundesland Flandern sind derzeit etwa 150 Winzer aktiv. Hier werden vor allem Weißweine produziert, während in der Wallonie eher Schaumweine auf den Markt gebracht werden.