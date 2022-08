Mehr Flugzeuge, mehr Personal: Brussels Airlines will expandieren

Noch vor dem Sommer kam Brussels Airlines noch nach sozialen Unruhen in die Schlagzeilen, nach dem durch Streiks aufgrund eines zu hohen Arbeitsdrucks zahlreiche Flüge abgesagt werden mussten. Zudem lief es bei der Lufthansa-Tochter auch finanziell nicht mehr rund, denn alleine in der ersten Jahreshälfte verbuchte Brussels Airlines einen Verlust von rund 89 Mio. €.

Etwa zwei Monate später scheint hier aber wieder sozialer Frieden zu herrschen. Nach Angaben der Direktion haben einige Arbeitsgruppen in den vergangenen Wochen Erfolge erzielt, um das Problem des zu hohen Arbeitsdrucks in den Griff zu bekommen. „Wir haben eine neue Art und Weise der Zusammenarbeit gefunden“, hieß es dazu.

Inzwischen sieht das Management bei Brussels Airlines neue Chancen am Markt und will seine Flugzeugflotte anpassen und ausbauen bzw. zusätzliches Personal anwerben. Dies wurde am Dienstag intern bei der Fluggesellschaft angekündigt.