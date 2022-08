Nach dem Streik des Personals - Asylanträge werden bald nicht mehr im Klein Kasteeltje eingereicht

Erst wenn die Anträge registriert sind, haben sie die Möglichkeit, sich in diesem Asylzentrum zu melden. Dies hat Belgiens Staatssekretärin für Asyl und Einwanderung, Nicole De Moor (CD&V) entschieden.

Anfang der Woche war es am Klein Kasteeltje (in Französisch Petit-Château - dort mussten sich früher jahrelang die Wehrpflichtigen in Belgien zur Musterung melden) zu Rangeleien zwischen den zahlreichen Asylsuchern, die dort um Einlass baten und dem chronisch unterbesetzten Personal der Ausländerbehörde Fedasil gekommen.

Diese wollten die chaotischen Zustände vor Ort nicht mehr mitmachen und legten nach den Rangeleien am Dienstag ihre Arbeit nieder. Inzwischen beschweren sich auch die Anwohner rund um das Asylzentrum über die unmenschlichen Zustände dort und über die Tatsache, dass dort Flüchtlinge nächtelang dort auf der Straße schlafen müssen und für ein Gefühl von Unsicherheit sorgen.

Die flämische Christdemokratin De Moor hat zudem entschieden, dass mehr Polizisten rund um das Klein Kasteeltje und auch um das Ausländermeldeamt im Stadtzentrum für Ordnung sorgen sollen.