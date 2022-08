In Belgien 671 Fälle von Affenpocken gemeldet - Darunter auch ein Kleinkind

In Flandern sind 360 Fälle (54 %) gemeldet, in der Brüsseler Hauptstadt-Region 236 (35 %) und in der Wallonie 75 (11 %). In fast allen Fällen handelt es sich um Männer, denn unter den bestätigten Infizierte ist nur eine Frau.

Bei zwei mit dem Affenpockenvirus Infizierten handelt es sich um Personen, die sich weder als Frau, noch als Mann definieren.

Die Betroffenen sind zwischen 16 und 71 Jahren alt und ein Kind, dass unter 3 Jahre alt ist, hat sich angesteckt, wie Sciensano meldet. Das Kleinkind hat sich wohl bei seinen Eltern infiziert, wie es dazu heißt.

Bei 96 % der Infizierten zeigen sich die typischen Hautbläschen und bei etwa 63 % kommen weitere Symptome, wie Kopfschmerzen oder Fieber hinzu. 33 % der Fälle weisen zudem geschwollene Lymphdrüsen auf.

31 Infizierte müssen in Krankenhäusern behandelt werden, doch niemand musste auf eine Intensivstation verlegt werden. In Belgien ist noch niemand an einer Infizierung mit Affenpocken gestorben.

Inzwischen haben sich rund 1.100 Betroffene gegen das Affenpockenvirus impfen lassen, entweder präventiv, weil die dem Virus ausgesetzt waren, oder aus reiner Vorsicht. In Belgien stehen insgesamt 3.200 Dosen eines Impfstoffes gegen die Affenpocken zur Verfügung.