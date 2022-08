Stolpersteine in Sint-Niklaas sollen an die Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnern

In Sint-Niklaas in der Provinz Ostflandern werden im Rahmen der Friedensfeste Anfang September vier Stolpersteine in den Boden eingelassen, die an Opfer des Zweiten Weltkriegs, bzw. der Nationalsozialisten erinnern sollen. „Unser Ziel ist, dass in den kommenden Jahren weitere Stolpersteine in Sint-Niklaas hinzukommen“, so Bürgermeister Lieven Dehandschutter (N-VA).