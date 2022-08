Ukrainischer Freiheitstag auch in Brüssel gefeiert - Von der Leyen: "Wir sind an Eurer Seite"

Auf dem Großen Markt in Brüssel haben sich am Mittwochmorgen zahlreiche Ukrainer versammelt, um den Freiheitstag ihres Landes zu feiern. Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hatte diese Veranstaltung eine völlig andere Dimension, als zu normalen Zeiten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ergriff das Wort und sagte deutlich: „Wir sind an Eurer Seite, so lange das auch dauern wird.“