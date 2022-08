2020 ist die Lebenserwartung in Flandern um rund 8 Monate gesunken

Bei Männern ist die Lebenserwartung in Flandern im Jahr 2020 auf knapp 80 Jahre gesunken. 2019 lag die Lebenserwartung hier noch bei rund 81 Jahren. Bei Frauen sank sie von fast 85 Jahre 2019 auf gut 84 Jahre im Jahr 2020. Diese Entwicklung führen die Statistiker der Landesagentur für Pflege und Gesundheit auf die hohe Zahl an Sterbefällen durch Covid-19 in 2020 zurück. Seit Beginn der statistischen Erfassung im Jahr 1993 war diese Zahl hier in Flandern noch nie so hoch, wie in diesem ersten konkreten Coronajahr. Im Vergleich zu 2019 weist die Statistik rund 8.500 Sterbefälle mehr auf.