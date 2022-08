Antwerpen: Möglicherweise ein weiteres Mal ein Anschlag vermieden

Im Antwerpener Distrikt Berchem ist möglicherweise ein zweiter Anschlag in der Drogenszene in dieser Woche vermieden worden. Die Polizei hielt in der Nacht zum Donnerstag ein Autos mit niederländischem Kennzeichen an, in dem bei einer Durchsuchung eine Waffe entdeckt wurde. Die Insassen, 5 Niederländer, wurden festgenommen.