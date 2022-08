Dürreausschuss: Vorläufig keine Maßnahmen zum Wasser sparen in Flandern

Der flämische Dürreausschuss hat sich bei seiner Sitzung am Donnerstag lediglich zu einem Abpumpverbot für Wasser aus den Seitenarmen der Flüsse Schelde und Leie durchringen können. Ansonsten verändert sich vorerst nichts, wenn die Trinkwasservorräte bleiben auf einem vertretbaren Niveau im belgischen Bundesland Flandern.

Hinzu kommt noch nach Ansicht des Dürreausschusses, dass die meisten Flüsse und Kanäle einen kritischen niedrigen Pegelstand noch nicht erreicht haben. Allerdings ist davon auszugehen, dass auch hier die Pegelstände der Wasserläufe kritische Stände ab etwa Mitte September erreicht werden, wenn es nicht bald signifikant regnet.

Enttäuschte Landwirte

In diesem Hinblick bereitet der Dürreausschuss aber strengere Maßnahmen vor und dies in Absprache mit der Industrie und der Landwirtschaft. Die Bauern in Flandern sind enttäuscht vom Dürreausschuss, denn sie fordern nicht erst seit gestern Maßnahmen, denn ihnen geht das Wasser für den Anbau aus.

Sie dürfen bis auf weiteres nur Wasser aus schiffbaren Wasserläufen pumpen, doch die Landwirte befürchten, dass dies nicht mehr lange möglich sein wird. Deshalb ruft die Allgemeine Landwirtschafts-Gewerkschaft ABS die Bevölkerung in Flandern selbst dazu auf, sparsam mit Wasser umzugehen und darauf zu verzichten, den Rasen zu sprengen oder das Auto zu waschen…