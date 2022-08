Entspannung an einem besonderen Ort und zu einem guten Zweck: Yoga in der Kirche

Auch am Mittwochabend fanden sich wieder rund 60 Personen in der gotischen St. Jakobskirche in Antwerpen zum Yoga-Kurs ein. Hier wird Yoga in einem einmaligen Rahmen angeboten. Doch dieses Mal wurde kein „normales“ Yoga angeboten, sondern Kirtanna-Yoga, eine entspannende Form von Yoga, bei der Mantras gesungen werden.

Die Einnahmen aus den Kursgebühren kann die Verwaltung der Antwerpener Jakobskirche gut gebrauchen, denn die Rubenskapelle muss restauriert werden. Hierzu will die Kirche alleine über den Yoga-Kurz mit rund 5.000 € beitragen. Um die weitere Finanzierung kümmert sich allerdings das Flämische Institut für Kunstpatrimonium (KIK).

Bald wird restauriert

Ende August schließt die St. Jakobskirche für die zweite Phase der Restaurierung. Dabei geht es auch um das Werk „Madonna, umringt von Heiligen“ bzw. um Nachforschungen, was wer bei den zahlreichen Restaurierungen des Gemäldes seit 1778 möglicherweise übermalt und retuschiert hat und was davon wieder in den Ursprungszustand versetzt werden sollte.

Dazu wird das Gemälde (und auch Teile des Altars) abgenommen und nach Brüssel zum KIK gebracht. Auch die Marmorfigur „Mater Dolorosa“ von Lucas Faydherbe soll dabei untersucht werden - ein wichtiger Assistent von Rubens.