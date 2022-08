Hooligans aus Brüssel und aus der Schweiz verwüsten die Brasserie Le Falstaff in Brüssel

Bei dem Vorfall handelt es sich wohl um eine Konfrontation zwischen Anhängern von Gastgeber RSC Anderlecht und den Young Boys Bern, die am Donnerstagabend im Constant Vanden Stock-Stadion in der Conference League gegeneinander antreten. Offenbar sind Schweizer Fans am Falstaff von Anderlecht-Hooligans angegriffen worden. Doch an der Konfrontation waren auch maskierte Schweizer Hooligans beteiligt.

„Kurz vor 21 Uhr am Mittwochabend ist es zu einer Konfrontation zwischen zwei Fangruppen gekommen“, sagte Ilse Van de keere, die Sprecherin der Polizeizone Brüssel Hauptstadt-Elsene: „Dabei handelte es sich um Personen, die nicht zu erkennen waren. Sie trugen Masken. Sie haben an der Brasserie Le Falstaff großen Schaden angerichtet. Als die Polizei eingriff, sind die Fans weggelaufen.“

Danach hat die Polizeizone Hauptstadt-Elsene gemeinsam mit den Kollegen der Polizeizone Süd mehrere der Krawallmacher festnehmen und identifizieren können. „23 Schweizer sind inzwischen administrativ festgenommen worden“, sagte Jurgen De Landsheer, der Korpschef der Polizeizone Süd: „Auf Basis von Kamerabildern haben wir auch bereits einige Anderlecht-Fans identifizieren können.“

