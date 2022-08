SmartMove-App: Brüssel sucht Testpersonen für die regionale kilometerabhängige Maut

Die Region Brüssel Hauptstadt hält an ihren Plänen fest, eine Maut, sprich eine kilometerabhängige Verkehrssteuer einzuführen. Dazu sucht die Region Testpersonen, um dieses Vorhaben unter realen Umständen zu prüfen. Flandern und die Wallonie halten nichts von dieser Steuer, zumal sie in nur einer Region fällig würde, in die zahllose andere Autofahrer tagtäglich hineinfahren müssen.