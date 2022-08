Sozialbetrug mit ausländischen Arbeitskräften auch bei BASF in Antwerpen

Bei BASF im Antwerpener Hafen sind ausländische Arbeitskräfte mit falschen Papieren erwischt worden. Dies meldet die flämische Tageszeitung Gazet van Antwerpen am Donnerstag. Demnach wurden bei BASF Personen eingesetzt, die bereits vor einigen Wochen Opfer von Menschenhandel bei einem Subunternehmen von Borealis ebenfalls in Antwerpen wurden. Offenbar ist hier ein illegal und aggressiv vorgehendes Rekrutierungsunternehmen am Werk.