Türkischer Partner von AB InBev will Leffe-Bier in Russland brauen lassen

Das Leffe-Bier ist eines der bekanntesten Produkte des Brauereikonzerns AB InBev und es wird fast überall in der Welt getrunken. Das weiß auch die türkische Brauereigruppe Anadolu Efes, mit der AB InBev in Russland fusioniert hat. Die will Leffe (Leffe braun und Leffe blond) jetzt in sieben russischen Brauereien für den dortigen Markt produzieren, doch dies stößt dem Partner aus Belgien gerade übel auf.

Nicht nur im eigenen Heimatland wird das Vorhaben, dieses traditionsreiche Bier ausgerechnet in Russland brauen zu lassen, scharf kritisiert. Aufgrund der Sanktionen gegen Russland durch den Angriffskrieg in der Ukraine verstößt diese Idee zum einen gegen die internationalen Sanktionen gegen den Aggressor. Zum anderen birgt dieses Vorhaben genau deshalb auch ein ethisches Problem.

Aber, AB InBev hat in dieser Frage auch ein rechtliches Problem. Durch die Fusion mit Anadolu Efes auf russischem Boden hat der belgische Konzern keine eigene Entscheidungsgewalt. Derzeit laufen, so berichten die belgisch-luxemburgische Handelskammer in Moskau und der frankophone Rundfunk RTBF, verhandelt der belgische Konzern mit seinem türkischen Partier darüber, diesem seine Anteile in Russland zu verkaufen.

Dabei geht es auch darum, die Verkaufslizenzen für AB InBev-Produkte auszusetzen. Damit darf Anadolu Efes diese Biere in Russland weder brauen, noch verkaufen. Noch aber laufen die Gespräche. Inzwischen wird in den sozialen Medien dazu aufgerufen, aus diesem Grunde die Produkte von AB InBev zu boykottieren. Der Konzern ließ bis zum Krieg in der Ukraine Bier an insgesamt 11 Standorten in Russland brauen, darunter auch Stella Artois. Leffe wird bisher aber ausschließlich am Standort Löwen gebraut.