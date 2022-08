Belgien liefert für 8 Mio. € logistische Unterstützung an die Ukraine

„Die Ukrainer kämpfen schon seit sechs Monaten einen mutigen Kampf für ihre Freiheit und ihr Land“, so Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) dazu in einer Pressemitteilung. De Croo sagte in dieser Woche gegenüber dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dass er weiter auf Unterstützung aus rechnen könne. „Belgien entspricht wieder konkreten Bedürfnissen und liefert der Ukraine in den kommenden Wochen lebensnotwendiges Material“, so De Croo weiter.

Laut Außenministerin Lahbib könnte sich der kommende Winter in der Ukraine als entscheidend erweisen, wie sie in einer Pressemitteilung äußert: „Es ist also sehr wichtig, dass die ukrainischen Streitkräfte die nötige Ausrüstung bekommen, um der russischen Aggression die Stirn bieten zu können. Ich bin stolz darauf, dass unser Land eines der ersten Länder warn die Material zur Verfügung stellten. Jetzt, sechs Monate nach dem Beginn dieses nicht provozierten, nicht gerechtfertigten und illegalen Krieges, machen wir damit weiter. Unser Land bleibt auf jeden Fall solidarisch mit dem ukrainischen Volk und wird dessen Souveränität auf allen möglichen Wegen weiter unterstützen.“

Diese logistische Hilfe ist ein sogenannter „freiwilliger Beitrag“, den Belgien über den NATO-Fonds „Comprehensive Assistance Package Trust Fund“ (CAP) leistet. Dies ist ein Fonds für die Lieferung von „nicht tödlicher“ also nicht waffenfähiger Unterstützung für die Ukraine. Beim NATO-Gipfen Ende Juni in Madrid hatte u.a. Belgien auf eine Ausweitung dieses Fonds gedrängt. Entstanden ist der CAP-Fonds nach der russischen Annektierung der Krim 2016.